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МЧС потратит свыше 20 млн рублей на установку пожарных извещателей в Татарстане

10:37, 10.02.2020 1
МЧС потратит свыше 20 млн рублей на установку пожарных извещателей в Татарстане
Фото: 17.mchs.gov.ru/

МЧС Татарстана потратит 21,2 млн рублей на установку пожарных извещателей в 45 районах Татарстана. Соответствующий тендер появился сегодня на сайте госзакупок.

Согласно тендеру, извещатели установят на 21 226 адресах (то есть в квартирах или частных домах), таким образом, стоимость работы по установке извещателя на одном адресе составляет тысячу рублей. Работы должны быть выполнены в течение 90 дней со дня заключения контракта.

Напомним, в декабре прошлого года МЧС Татарстана сообщало, что за 2019 год благодаря извещателям в республике удалось спасти 75 человек. В этом контексте озвучивали и сумму в 21,2 млн рублей — столько ведомство намерено потратить на извещатели для малообеспеченных семей с тремя и более детьми.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:42
    И эти друзья начнут драть деньги с жителей? Их только не хватало, даже чуть не опоздали.
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