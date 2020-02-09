В МЧС по РТ призвали не верить рассылаемому вбросу о взрыве атомного реактора в Дмитровграде

Фото: кадр видео из соцсети

В МЧС по РТ объяснили, что распространяющееся в соцсетях видео якобы взорвавшегося реактора на территории научно-исследовательского института атомных реакторов в Дмитровграде на самом деле является видеозаписью с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в марте 2019 года.



В ведомстве назвали информацию «очередным вбросом». Также силовики и губернатор региона заявили, что за публикацию в соцсетях и мессенджерах панических слухов о якобы ядерной аварии в Ульяновске распространители будут привлечены к уголовной ответственности.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов опроверг слухи о взрыве атомного реактора.

