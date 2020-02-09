В МЧС по РТ призвали не верить рассылаемому вбросу о взрыве атомного реактора в Дмитровграде
В МЧС по РТ объяснили, что распространяющееся в соцсетях видео якобы взорвавшегося реактора на территории научно-исследовательского института атомных реакторов в Дмитровграде на самом деле является видеозаписью с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в марте 2019 года.
В ведомстве назвали информацию «очередным вбросом». Также силовики и губернатор региона заявили, что за публикацию в соцсетях и мессенджерах панических слухов о якобы ядерной аварии в Ульяновске распространители будут привлечены к уголовной ответственности.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов опроверг слухи о взрыве атомного реактора.
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