В Таиланде солдат убил 12 человек, еще 16 находятся в заложниках

Рядовой Cухопутных войск Таиланда устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима. В результате погибли не меньше 12 человек.

Солдат угнал из своей части военный внедорожник HamVee и проехал на нем по городу, открывая огонь из автоматической винтовки. Предполагается, что он также захватил 16 заложников и удерживает их на четвертом этаже торгового центра, сообщает Thairath.

По данным Mash, военный сначала застрелил командира и двух сослуживцев, потом открыл стрельбу у ТЦ и транслировал это в Facebook.