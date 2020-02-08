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В Таиланде солдат убил 12 человек, еще 16 находятся в заложниках

16:18, 08.02.2020
В Таиланде солдат убил 12 человек, еще 16 находятся в заложниках
Фото: ru.wikipedia.org

Рядовой Cухопутных войск Таиланда устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима. В результате погибли не меньше 12 человек.

Солдат угнал из своей части военный внедорожник HamVee и проехал на нем по городу, открывая огонь из автоматической винтовки. Предполагается, что он также захватил 16 заложников и удерживает их на четвертом этаже торгового центра, сообщает Thairath.

По данным Mash, военный сначала застрелил командира и двух сослуживцев, потом открыл стрельбу у ТЦ и транслировал это в Facebook.

Происшествия
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