К 2022 году в Болгарской исламской академии планируется создание всероссийской библиотеки ислама

Как сообщил в рамках заседания Попечительского совета Болгарской исламской академии ее ректор Данияр Абдрахманов, библиотека будет включать в себя лабораторию реставрации рукописей, оцифровки трудов, в том числе редких книг, и центр хранения редких изданий.



Также ведется работа по созданию международного научно-богословского журнала.

Напомним, что сегодня в Болгаре проходит заседание попечительского совета Болгарской исламской академии при участии президента Татарстана Рустама Минниханова, а также заместителя главы аппарата президента РФ Сергея Кириенко.

