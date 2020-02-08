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К 2022 году в Болгарской исламской академии планируется создание всероссийской библиотеки ислама

14:51, 08.02.2020

Как сообщил в рамках заседания Попечительского совета Болгарской исламской академии ее ректор Данияр Абдрахманов, библиотека будет включать в себя лабораторию реставрации рукописей, оцифровки трудов, в том числе редких книг, и центр хранения редких изданий.

Также ведется работа по созданию международного научно-богословского журнала.

Напомним, что сегодня в Болгаре проходит заседание попечительского совета Болгарской исламской академии при участии президента Татарстана Рустама Минниханова, а также заместителя главы аппарата президента РФ Сергея Кириенко.

Общество Татарстан
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