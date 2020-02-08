Сергей Кириенко открыл заседание попечительского совета Болгарской исламской академии

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Болгаре проходит заседание попечительского совета Болгарской исламской академии при участии президента Татарстана Рустама Минниханова, а также заместителя главы аппарата президента РФ Сергея Кириенко. Последний открыл встречу кратким выступлением, в котором подчеркнул особую важность передачи традиций ислама новому поколению богословов.



— Это важная задача, к которой мы должны найти общие подходы, и поддержка государства здесь обязательна, — заявил Сергей Кириенко. — В Академии замечательная материальная база и нам предстоит работа по дальнейшему развитию инфраструктуры, однако наиболее важная задача — программы обучения и подготовки богословов. <…> Важно, чтобы выпускники возвращались отсюда с правильными знаниями, культурой и традициями — это большая общая работа.



Также, по словам Кириенко, президентом нашей страны было принято решение об увеличении финансирования фонда поддержки исламской культуры и образования. Он поблагодарил крупные российские компании, которые вошли в состав Попечительского совета академии.



— Важна поддержка выпускников — особенно в первые годы. Академии предстоит непростая конкуренция с зарубежными образовательными учреждениями такого типа, не меньшая конкуренция предстоит и выпускникам. Думаю, что с таким составом совета мы с этой задачей справимся.