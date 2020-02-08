Болгарская исламская академия введет две новые специальности
Болгарская исламская академия введет две новые специальности.
Как сообщил в рамках заседания Попечительского совета Болгарской исламской академии ее ректор Данияр Абдрахманов, в образовательном учреждении планируется подготовка специалистов и магистров по направлению теология и исламская экономика.
По специальности «теология» в прошлом году была получена лицензия, а в текущем году будет осуществлен первый набор.
Напомним, что сегодня в Болгаре проходит заседание попечительского совета Болгарской исламской академии при участии президента Татарстана Рустама Минниханова, а также заместителя главы аппарата президента РФ Сергея Кириенко.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым