Болгарская исламская академия введет две новые специальности

Болгарская исламская академия введет две новые специальности.



Как сообщил в рамках заседания Попечительского совета Болгарской исламской академии ее ректор Данияр Абдрахманов, в образовательном учреждении планируется подготовка специалистов и магистров по направлению теология и исламская экономика.



По специальности «теология» в прошлом году была получена лицензия, а в текущем году будет осуществлен первый набор.

Напомним, что сегодня в Болгаре проходит заседание попечительского совета Болгарской исламской академии при участии президента Татарстана Рустама Минниханова, а также заместителя главы аппарата президента РФ Сергея Кириенко.

