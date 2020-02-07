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В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью депутата Айрата Хайруллина

20:07, 07.02.2020
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью депутата Айрата Хайруллина
Фото: realnoevremya.ru

Член комитета Государственной думы по аграрным вопросам Олег Лебедев прокомментировал сообщение о смерти депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина.

«Очень тяжело говорить, очень трагическая ситуация. Мы старались в нашей работе в аграрном комитете максимально работать на развитие сельских территорий, прежде всего, чтобы люди труда не хотели уезжать, а работали там, где им нравится жить», — цитирует депутата RT.

Он отметил, что за последние три-четыре года сельское хозяйство сделало существенный рывок.

«Это общая заслуга всех: и Министерства, и нашего комитета, и депутатов и, в том числе, конечно, и Айрата», — заключил Лебедев.

Ранее глава комитета Госдумы Владимир Кашин подтвердил смерть Айрата Хайруллина в результате крушения вертолета в Татарстане. Его помощник и пилот находятся в тяжелом состоянии. Все что известно на данный момент о крушении вертолета — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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