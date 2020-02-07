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В Госдуме предложили разрешить использовать людей и животных в рекламе алкоголя

16:47, 07.02.2020
В Госдуме предложили разрешить использовать людей и животных в рекламе алкоголя
Фото: publicdomainpictures.net

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать в рекламе алкоголя людей и животных в качестве товарного знака. Текст документа опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Изменения в закон «О рекламе» внесли член Совфеда Сергей Калашников и депутат Госдумы Валентин Суббот.

Как отмечается в пояснительной записке, запрет на использование людей или животных в качестве товарного знака в рекламе алкоголя лишает производителей права использовать товарные знаки и знаки обслуживания в рекламе именно той продукции, для которой эти знаки зарегистрированы в установленном порядке, а также исключает равные условия конкуренции для алкогольной продукции.

Напомним, согласно действующему законодательству реклама алкогольной продукции не может использовать образы людей или животных, в том числе выполненные с помощью анимации или мультипликации.

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