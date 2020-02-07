Рустэм Касимов, директор Ozon в Поволжье, ответит на вопросы читателей

14 февраля в 14.00 директор Ozon в Поволжье Рустэм Касимов даст «Реальному времени» эксклюзивное интервью о трендах онлайн-торговли в регионе и планах компании по работе с малым и средним бизнесом.

Некоторые вопросы к обсуждению:

Развитие рынка онлайн-торговли в России и в Татарстане: тренды и основные игроки.

Политика Ozon в работе с регионами и то, на чем компания сфокусирована в Татарстане.

Какие возможности Ozon сегодня дает локальным производствам, малому и среднему бизнесу.

Как складывается сотрудничество компании с самозанятыми.

Региональная специфика спроса: кто и как покупает в онлайн.

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