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Рустэм Касимов, директор Ozon в Поволжье, ответит на вопросы читателей

14:27, 07.02.2020
Рустэм Касимов, директор Ozon в Поволжье, ответит на вопросы читателей

14 февраля в 14.00 директор Ozon в Поволжье Рустэм Касимов даст «Реальному времени» эксклюзивное интервью о трендах онлайн-торговли в регионе и планах компании по работе с малым и средним бизнесом.

Некоторые вопросы к обсуждению:

  • Развитие рынка онлайн-торговли в России и в Татарстане: тренды и основные игроки.
  • Политика Ozon в работе с регионами и то, на чем компания сфокусирована в Татарстане.
  • Какие возможности Ozon сегодня дает локальным производствам, малому и среднему бизнесу.
  • Как складывается сотрудничество компании с самозанятыми.
  • Региональная специфика спроса: кто и как покупает в онлайн.

Вы также можете задавать нашему гостю свои вопросы на волнующие вас темы. Публикуйте их в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

Мероприятия
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