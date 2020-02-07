ВТБ в Татарстане одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 5,7 млрд рублей
По итогам 2019 года с момента перехода на новую схему расчетов по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов ВТБ в Татарстане одобрил 11 сделок проектного финансирования на сумму более 5,7 млрд рублей. Это около 158 тысяч квадратных метров жилья в республике.
С 1 июля 2019 года и по настоящее время банк в регионе заключил семь сделок на сумму 3,9 млрд рублей, в том числе 3,4 млрд рублей — в рамках льготной «Программы 1764» Минэкономразвития РФ. На счета эскроу ВТБ в республике привлек около 550 млн рублей средств клиентов-физических лиц. При этом средний чек такого счета составил 3,4 млн рублей.
«Мы отмечаем высокий интерес со стороны девелоперов к сотрудничеству с ВТБ в рамках нового механизма. Сейчас в регионе на рассмотрении находятся еще пять таких сделок. Уверена, что и частные клиенты оценят выгоду и безопасность использования нового вида расчетов, в числе главных достоинств которого — сведение к минимуму рисков инвестирования в строящееся жилье», — отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане.
ВТБ разработал удобный процесс открытия счета: клиенту достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка.
Переход на счета эскроу дополнительно защищает покупателя квартиры от риска ее недостроя и дает гарантию, что его деньги перечислят застройщику только в момент, когда объект будет фактически возведен. До ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами дольщиков, размещенными в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам на личный счет. Кроме того, средства на счетах эскроу застрахованы АСВ на сумму до 10 млн рублей.
ПАО «Банк ВТБ»
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