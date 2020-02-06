Татарстан и Сбербанк подписали два соглашения о сотрудничестве

Татарстан и Сбербанк подписали два соглашения о сотрудничестве. Первое заключили президент Татарстана Рустам Минниханов и глава кредитной организации Герман Греф. Оно направлено на внедрение и развитие цифровых технологий на территории РТ в приоритетных отраслях экономики и социальной сфере.

В рамках сотрудничества Сбербанк собирается внедрять продукты и платформенные решения для развития цифровой инфраструктуры Татарстана.

Второе соглашение подписали вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов и первый зампредправления Сбербанка Александр Ведяхин. Стороны договорились о взаимодействии по вопросам поиска и привлечения технологий на отечественном и мировом рынках в области инновационного развития.