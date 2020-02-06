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Греф заявил, что постепенно Татарстан превращается в центр диджитальной индустрии

17:15, 06.02.2020
Греф заявил, что постепенно Татарстан превращается в центр диджитальной индустрии
Фото: tatarstan.ru

Глава Сбербанка в рамках ежегодной бизнес-конференции кредитной организации в Казани заявил, что постепенно Татарстан превращается в центр диджитальной индустрии.

Он отметил, что Татарстан и Сбербанк связывают многолетние дружеские отношения.

«За последние 20 лет Татарстан превратился в экономический драйвер нашей страны. Республика — образец того, как Россия может уходить от сырьевой зависимости. Татарстан всегда был в первую очередь сырьевым, а во вторую очередь — индустриальным регионом. В 90-е годы был нанесен огромный удар по оборонному комплексу, который здесь очень большой, индустриальному комплексу. Республика сумела сохранить и нарастить свой индустриальный потенциал», — сказал он.

Также Греф обратил внимание, что республика многим обязана первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву:

«Это уникальный человек, вырастивший высококлассную команду. Спасибо ему за тот вклад, который он внес в развитие республики и нашей страны», — цитирует главу Сбербанка пресс-служба президента РТ.

Ранее на площадке выставочного центра «Казань Экспо» Минниханов и Греф ознакомились с выставкой инновационных разработок Республики Татарстан.

ОбществоВласть Татарстан
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