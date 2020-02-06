В трех районах Казани водопроводная вода может окраситься в зеленый цвет

В Казани жители трех районах города могут заметить, что из крана потечет вода с зеленым оттенком. Это связано с предстоящими работами по выявлению мест утечки теплоносителя.

Воду будут окрашивать 10 февраля. Жителей Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани при обнаружении «зеленой воды», в том числе из кранов горячего водоснабжения, просят сообщать в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети по телефону: +7(843)291-87-95 (многоканальный), передает портал мэрии Казани.



Для работ будет применяться краситель Уранин-А, который допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.

