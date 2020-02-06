В Казань приедет агитационный поезд «Эшелон Победы»

В Казань приедет агитационный поезд «Эшелон Победы». Поезд проедет по городам России, входящим в Центральный военный округ.

Железнодорожный состав отправится из Иркутска 26 апреля. Прибытие в Казань запланировано на 6 мая.

Протяженность маршрута составляет 4 044 километра. «Эшелон Победы» должен посетить крупные города Сибири, Урала и Поволжья — Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Уфу, Самару, Пензу, Саранск, Казань, Ижевск и Пермь. Акция завершится 8 мая в Екатеринбурге.

В состав поезда будут входить платформы с образцами исторической и современной военной техники, вагон-музей с артефактами Великой Отечественной войны. В городах, где будет останавливаться поезд, организуют мероприятия, передает портал мэрии Казани.

Ранее в России запустили новый проект #ПочтаПобеды, где будут рассказаны истории ветеранов Великой Отечественной войны, а также будут собраны письма для ветеранов.

