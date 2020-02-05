В России запустили акцию #ПочтаПобеды: напишите письмо ветерану

Фото: кадр видео телеканала RT

В России запустили новый проект #ПочтаПобеды, где будут рассказаны истории ветеранов Великой Отечественной войны, а также будут собраны письма для ветеранов.

Как сообщает телеканал RT, несколько месяцев проект будет рассказывать историю войны и гибели советских солдат на боях сражений. С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану. Все письма будут переданы ветеранам Великой Отечественной войны. Также можно прислать видеообращение.

Адрес для отправки писем: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Почта для видеообращений: pochtapobedy@rttv.ru.

