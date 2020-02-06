Эксперты прогнозируют, что цены на жилье в России могут вырасти на четверть

В России цены на жилье могут вырасти на 25%. Повышение цен связано с высокой кредитной ставкой для застройщиков и закрытием мелких строительных фирм.

Как сообщают «Известия», рост цен станет заметным летом 2021 года. К этому времени в России завершатся строительства домов до введения эскроу-счетов. Также произойдет монополизация рынка.

«Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13%, в новой Москве — от 9 до 12%», — цитирует издание слова зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского.

При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что цены на жилье расти не будут благодаря современным технологиям и работе Единой информационной системы жилищного строительства.

Ранее Татарстан занял пятое место по России по количеству введенного в эксплуатацию жилья.