Глава крупнейшего регионального автодилера о деле «Рольфа»: «Петров всегда перестраховывался»

Фото: Реальное время

Вячеслав Зубарев, глава одного из крупнейших региональных автодилеров, в разговоре с «Реальным временем» прокомментировал дело Сергея Петрова — основателя автодилера «Рольф».

— Я знаю, что последние 10—15 лет он очень тщательно подходил к юридической части вопроса. Во время неформальных и формальных бесед он рассказывал, что всегда перестраховывался, чтобы все действия были юридически выверенными, чтоб не было нарушений закона.

Эта ситуация у меня, как у обычного человека, вызывает, конечно, некоторое недоумение и сильно настораживает. Потому что когда коллега с успешной компанией, одной из самых эффективных на российском рынке, попадает в такую переделку, это всегда плохо. Хотя, повторюсь, это не моя компетенция. — заявил Зубарев.

«Рольф» — один из крупнейших автодилеров России. В отношении его основателя Сергея Петрова в конце июля было возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Сам Петров считает, что дело связано с его политической деятельностью — до 2016 года он был депутатом Госдумы от «Справедливой России» и выступал с критическими высказываниями в отношении власти.

Петров несколько лет проживает в Австрии. В России суд вынес решение о заочном аресте Петрова. В ноябре прошлого года сообщалось, что семья Сергея Петрова рассматривает возможность продажи «Рольфа».