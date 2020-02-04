К 100-летию ТАССР прошло более 1,3 тыс. мероприятий

В Татарстане за первый месяц 2020 года прошло более 1,3 тыс. мероприятий, посвященных 100-летию ТАССР. Среди основных — поднятие флагов к 100-летию ТАССР на административных зданиях республики, чествование 100-летних жителей и первенцев, рожденных в юбилейный год, вручение медалей «100-летие ТАССР», а также маркировка лучшей татарстанской продукции специальным логотипом.

К юбилейной дате запущен сайт 100.tatarstan.ru, уже сейчас он имеет более 20 тыс. просмотров. На нем стартовало голосование за выдающихся деятелей республики — «Голосуй за своего земляка!», которое продлится месяц, а затем жители выберут главное событие Республики Татарстан за последние 100 лет, главный символ ТАССР, лучшее предприятие республики и т.д. Кроме того, в ряде СМИ запущены спецпроекты, посвященные юбилею.

Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев на совещании в кабмине РТ призвал посвящать праздничной дате каждое значимое мероприятие и активно освещать их в СМИ. Мероприятия в честь 100-летия ТАССР в феврале пройдут и за пределами Татарстана — в Свердловской области состоятся Дни татарской кухни, посвященные памяти легендарного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова.