ВСК стала лидером медиарейтинга российских страховых компаний в 2019 году

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Страховой Дом ВСК стал лидером рейтинга российских страховых компаний в 2019 году по качественному показателю «МедиаИндекс».

В рейтинге участвовали страховые компании и их дочерние компании, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 53 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Лидерами рейтинга по качественному показателю «МедиаИндекс» в 2019 году стали Страховой Дом ВСК, «Росгосстрах» и «Ингосстрах». Компания «Альфастрахование» заняла четвертое место, замкнула пятерку лидеров Страховая группа «СОГАЗ».



«МедиаИндекс» отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. «МедиаИндекс» зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

СМИ сообщали о следующих заметных событиях с участием Страхового акционерного общества «ВСК»:

— Страховой Дом ВСК стал единственным российским страховщиком, вышедшим в финал международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards.

— Страховой Дом ВСК и футболист Игорь Акинфеев запустили федеральный социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.

— Председатель совета директоров САО «ВСК» Сергей Цикалюк рассказал о специфике и российской практике авиа- и космического страхования.

«Мы проанализировали внешние коммуникации на страховом рынке и приняли решение о необходимости более качественного и взвешенного подхода к созданию информационных материалов и работе со СМИ. ВСК обладает исключительными компетенциями и экспертизой отрасли, что неизменно вызывает интерес у журналистов, — отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер. — Сегодня ВСК — настоящий лидер по качественному показателю «МедиаИндекс». И мы готовы делиться своим опытом с коллегами. Уверена, что грамотные коммуникации будут способствовать повышению доверия общества к отрасли и популяризации страхования».



Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»