ВСК стала лидером медиарейтинга российских страховых компаний в 2019 году
Страховой Дом ВСК стал лидером рейтинга российских страховых компаний в 2019 году по качественному показателю «МедиаИндекс».
В рейтинге участвовали страховые компании и их дочерние компании, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 53 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Лидерами рейтинга по качественному показателю «МедиаИндекс» в 2019 году стали Страховой Дом ВСК, «Росгосстрах» и «Ингосстрах». Компания «Альфастрахование» заняла четвертое место, замкнула пятерку лидеров Страховая группа «СОГАЗ».
«МедиаИндекс» отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. «МедиаИндекс» зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.
СМИ сообщали о следующих заметных событиях с участием Страхового акционерного общества «ВСК»:
— Страховой Дом ВСК стал единственным российским страховщиком, вышедшим в финал международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards.
— Страховой Дом ВСК и футболист Игорь Акинфеев запустили федеральный социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.
— Председатель совета директоров САО «ВСК» Сергей Цикалюк рассказал о специфике и российской практике авиа- и космического страхования.
«Мы проанализировали внешние коммуникации на страховом рынке и приняли решение о необходимости более качественного и взвешенного подхода к созданию информационных материалов и работе со СМИ. ВСК обладает исключительными компетенциями и экспертизой отрасли, что неизменно вызывает интерес у журналистов, — отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер. — Сегодня ВСК — настоящий лидер по качественному показателю «МедиаИндекс». И мы готовы делиться своим опытом с коллегами. Уверена, что грамотные коммуникации будут способствовать повышению доверия общества к отрасли и популяризации страхования».
Справка
«Медиалогия» — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени.
На сегодняшний день «Медиалогия» является лидером в мониторинге и анализе СМИ. Продуктами «Медиалогии» пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации. Более 53 тысяч издателей федерального и регионального уровня поставляют свой контент в режиме 24х7.
«Медиалогия» автоматически обрабатывает 500 тыс. сообщений СМИ и 100 млн сообщений соцмедиа в сутки, чтобы каждое утро сотрудники пресс-служб получали мониторинг в 2 клика.
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