Минниханов: занимая 2,4% сельскохозяйственных угодий РФ, Татарстан производит 4,6% всей продукции

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла презентация доклада «Регионы Российской Федерации: Республика Татарстан — Цели устойчивого развития».

«Мир динамично меняется, но проблематика достижения целей устойчивого развития в рамках международной повестки дня остается актуальной всегда. По данным Доклада 2018 года «Регионы России и цели устойчивого развития ООН», наша республика вошла в пятерку лидеров в национальном рейтинге по созданию комфортных условий для развития региона», — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.



По словам Рустама Минниханова, конкурентоспособность Татарстана сегодня во многом определяется формированием инновационной экономики, которая успешно использует передовой мировой опыт. Одним из приоритетов социально-экономического развития республики является рост доходов населения, идет большая работа в части создания новых рабочих мест; роста производительности труда; повышения квалификации сотрудников; возможности для всех жителей Республики Татарстан, без ограничения по возрасту и состоянию здоровья, получить дополнительное образование, осваивать новые компетенции.

Одним из несомненных приоритетов Минниханов назвал сферу образования, например, высшие учебные заведения Татарстана занимают высокие места в мировых рейтингах. Также он подчеркнул: занимая 2,4% сельскохозяйственных угодий России, Татарстан производит 4,6% ее сельхозпродукции.

Рустам Минниханов особо подчеркнул,что основой благополучия Татарстана является сохранение и приумножение межнационального, межрелигиозного мира и гражданского согласия.

«Республика осуществляет целенаправленную политику, основанную на соблюдении баланса интересов всех национальных и религиозных групп населения и, прежде всего, мусульман и православных», — сказал он.

По словам Рустама Минниханова, деятельность ООН и Цели устойчивого развития ООН укрепляют международное партнерство и формируют прочную базу для экономического и социального развития для благополучия будущих поколений.

«Именно этой цели — лучшей жизни для нынешнего и будущего поколений — служит и наша работа по устойчивому развитию Республики Татарстан, направленная на укрепление многонациональной Российской Федерации», — сказал он.

С презентацией «Достижения Республики Татарстан в области устойчивого развития» выступила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.