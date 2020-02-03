В Чехии победили птичий грипп

Птичий грипп в Чехии ликвидирован, ситуация по заразным заболеваниям животных в стране благоприятная, сообщил министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан журналистам в кулуарах Чешско-татарстанского бизнес-форума в Казани в понедельник.

«В регионе Высочина были случаи птичьего гриппа, но чешским ветеринарам удалось выявить заболевание на начальной стадии, ликвидировать всю птицу в данном регионе, поэтому отношении птичьего гриппа Чешская республика является благоприятной, по всем заразным заболеваниям, включая АЧС. Их нет», — проводит слова министра «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 28 января запретил поставки мяса птицы и птицепродукции из ряда регионов Венгрии, Румынии и Чехии именно в связи с птичьим гриппом.