Татарстанец вынес из магазина смартфоны почти на 8 млн рублей

27-летний житель Верхнеуслонского района Татарстана вынес из магазина техники смартфоны на 8 млн рублей.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, мужчина работал управляющим в магазине электроники в Осиново. В общей сложности ему удалось присвоить себе телефонов на 7,6 млн рублей и также 400 тыс рублей.

Сейчас ему предъявлены обвинения по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Также потерпевшая сторона подала иск на возмещение материального ущерба. Дело передано в суд для рассмотрения по существу, пишет «Волжская новь».