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Происшествия

Татарстанец вынес из магазина смартфоны почти на 8 млн рублей

15:39, 02.02.2020
Татарстанец вынес из магазина смартфоны почти на 8 млн рублей
Фото: pexels.com

27-летний житель Верхнеуслонского района Татарстана вынес из магазина техники смартфоны на 8 млн рублей.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, мужчина работал управляющим в магазине электроники в Осиново. В общей сложности ему удалось присвоить себе телефонов на 7,6 млн рублей и также 400 тыс рублей.

Сейчас ему предъявлены обвинения по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Также потерпевшая сторона подала иск на возмещение материального ущерба. Дело передано в суд для рассмотрения по существу, пишет «Волжская новь».

ПроисшествияОбщество Татарстан
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