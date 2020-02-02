Число жертв коронавируса в Китае превысило 300 человек

В Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, умерли 304 человека. Всего число зараженных вирусом оценивается в 14,3 тысячи человек, общее число зараженных по всему миру превышает 14,5 тысячи человек.

При этом из больниц выписаны уже 328 человек, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР и местные СМИ. В сообщении также приводятся результаты исследования гонконгских ученых, согласно котором один заболевший коронавирусом заражает в среднем 2,68 человека. Исходя из этой оценки, общее количество зараженных людей в Ухане может составлять 75815 человек.

Напомним, что два случая заражения коронавирусом были выявлены в России — в обоих случаях речь идет о гражданах Китая.