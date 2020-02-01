В России не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevreya.ru Максим Платонов

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России, помимо двух уже обнаруженных заболевших, пока не выявлено, сообщает Роспотребнадзор.

Как уточнили в ведомстве, больные с первого дня пребывания в РФ находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением.