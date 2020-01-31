Минниханов о программе «Наш двор»: «Мы должны разработать для каждой территории свой «рецепт»

В казанском дворце культуры «Сайдаш» подвели итоги образовательного воркшопа в рамках реализации республиканской программы «Наш двор».

Так, были представлены проекты благоустройства дворовых территорий в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Арске (сельские дворы), сообщает пресс-служба главы РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что каждое муниципальное образование имеет свои характерные особенности.

«Везде мы видим разные подходы. Это касается и Казани, и Набережных Челнов, и других городов. Мы должны разработать для каждой территории свой «рецепт», учитывая все особенности», — подчеркнул он.

По его словам, реализация программы «Наш двор» должна вестись в тесном взаимодействии с жителями, следует учитывать их пожелания и интересы.

«Конечно, не всем понравятся нововведения. Несмотря на это, нужно общаться с жителями, отвечать на все возникающие вопросы. Вспомните подготовку к Универсиаде. Тогда многие нас ругали из-за пробок на дорогах, вызванных ремонтными работами. Но в результате казанцы получили развитую сеть дорожных развязок, значительно упростивших автомобильное движение», — напомнил Рустам Минниханов.

Ранее Минмолодежи Татарстана предложило включить подростковые клубы в программу «Наш двор».