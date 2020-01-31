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Минниханов опубликовал мультфильм, который создали дети 5—8 лет

10:51, 31.01.2020
Минниханов опубликовал мультфильм, который создали дети 5—8 лет
Фото: кадр из мультфильма ДАШКА

Президент РТ Рустам Миннихаов опубликовал у себя на странице в «Инстаграм» мультфильм «Снегурочка» театральной мультипликационной школы ДАШКА. Пластилиновая анимация создавалась детьми 5—8 лет.

Мультфильм повторяет сюжет сказки «Снегурочка», где дед с бабой слепили себе из снега внучку, но она растаяла, прыгнув через костер.

«Как вам мультфильм от учащихся школы ДАШКА?» — спросил мнение подписчиков президент РТ.

Общество Татарстан
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