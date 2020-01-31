В Минстрое РФ назвали Татарстан лидером по внедрению единой платежки за ЖКУ

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, находящийся с рабочим визитом в Татарстане, назвал республику одним из лидеров в стране по внедрению единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги. Как рассказал Егоров корреспонденту «Реального времени», в целом по России «процесс идет достаточно тяжело», особенно тяжело ситуация обстоит с включением в единую платежку платы за вывоз мусора. В Татарстане иная ситуация.

«Татарстан является одним из лидеров в части внедрения единого платежного документа, и здесь это сделали без каких-то изменений законодательства. Было принято решение на уровне республики, со всеми муниципальными образованиями, ресурсоснабжающими организациями, и эта машина поехала. Республика здесь на лидирующих позициях, и мы будем транслировать положительный опыт Татарстана в тех регионах, где что-то пока не получается», — сказал он.

Ранее Госкомитет Татарстана по тарифам утвердил тарифы на коммунальные услуги в 2020 году.