Сегодня в Татарстане ожидается метель, сильный ветер и до -3 градусов

В пятницу, 31 января, в Татарстане ожидается облачная погода c прояснениями. Временами снег, мокрый снег. В отдельных районах метель, гололед.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами до сильного, порывами до 15—16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +1°С до -3°С. В Казани возможно от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от 0°С до -3°С.

