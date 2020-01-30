В Татарстане снизились цены на землю

Фото: Виталий Ахмеров

Участки под индивидуальное жилищное строительство в Казани за год подешевели на 3%. По данным аналитиков Avito, в среднем цена за сотку земли в Татарстане составляет 51 тыс. рублей.

Земли, предназначенные для промышленных нужд, также упали в цене. За год стоимость сотки снизилась на 8% и составляет в среднем 143 тыс. рублей.

Тенденция на снижение стоимости земли под ИЖС наблюдается и в Московской области. Там цены упали на 6%, но остаются одними из самых высоких в стране.

