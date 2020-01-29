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Экологи ведут расследование по факту черного густого дыма в Альметьевском районе

15:50, 29.01.2020 1
Экологи ведут расследование по факту черного густого дыма в Альметьевском районе
Фото: eco.tatarstan.ru

Сотрудники Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ в ходе рейда по Альметьевскому району заметили густой черный дым на территории одной из производственных баз.

Экологи немедленно составили акт обследования. Вынесено определение о возбуждении административного дела. Сейчас инспекторы проводят расследование по статьям «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий» и «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», передает ведомство.

Общество Татарстан
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