Дума Кирова приняла отставку главы города — выходца из Казани

Депутаты думы Кирова на заседании приняли отставку мэра города Ильи Шульгина. С 30 января исполнять обязанности сити-менеджера будет первый замглавы администрации города Геннадий Плехов.

Работу Шульгина подверг критике глава области. Сити-менеджера обвинили в срыве проведения нацпроекта по строительству дорог. Рабочие занимались укладкой асфальта в снег. а нанесенная дорожная разметка разрушилась в первый же день эксплуатации.

Ранее сообщалось, что мэр Кирова Илья Шульгин, ранее работавший на промышленных предприятиях в Казани, подал в отставку.

