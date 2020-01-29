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Дума Кирова приняла отставку главы города — выходца из Казани

11:30, 29.01.2020
Дума Кирова приняла отставку главы города — выходца из Казани
Фото: admkirov.ru

Депутаты думы Кирова на заседании приняли отставку мэра города Ильи Шульгина. С 30 января исполнять обязанности сити-менеджера будет первый замглавы администрации города Геннадий Плехов.

Работу Шульгина подверг критике глава области. Сити-менеджера обвинили в срыве проведения нацпроекта по строительству дорог. Рабочие занимались укладкой асфальта в снег. а нанесенная дорожная разметка разрушилась в первый же день эксплуатации.

Ранее сообщалось, что мэр Кирова Илья Шульгин, ранее работавший на промышленных предприятиях в Казани, подал в отставку.

Общество Кировская областьТатарстан
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