Глав муниципальных образований РТ могут начать оценивать по сохранности памятников старины

Работу глав муниципальных образований РТ могут начать оценивать по сохранности памятников старины. С таким предложением на итоговой коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия выступила заместитель председателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова.

— Мы предлагаем аппарату президента Татарстана при оценке деятельности глав муниципальных образований включить пункт «Мероприятия по сохранению наследия». Будет оцениваться то, как они обеспечивают сохранность своих объектов культурного наследия и как идет выявление этих объектов, — заявила Фарида Забирова.

Также спикер предложила рекомендовать муниципальным образованиям исторических поселений создать органы охраны памятников: «хотя бы одного человека, к которому можно приехать».