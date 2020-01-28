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Глав муниципальных образований РТ могут начать оценивать по сохранности памятников старины

18:40, 28.01.2020

Работу глав муниципальных образований РТ могут начать оценивать по сохранности памятников старины. С таким предложением на итоговой коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия выступила заместитель председателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова.

— Мы предлагаем аппарату президента Татарстана при оценке деятельности глав муниципальных образований включить пункт «Мероприятия по сохранению наследия». Будет оцениваться то, как они обеспечивают сохранность своих объектов культурного наследия и как идет выявление этих объектов, — заявила Фарида Забирова.

Также спикер предложила рекомендовать муниципальным образованиям исторических поселений создать органы охраны памятников: «хотя бы одного человека, к которому можно приехать».

ОбществоВласть Татарстан
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