Мединский за день до отставки поручил запретить показ голливудских фильмов на майские праздники

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

20 января, накануне своей отставки, бывший министр культуры Владимир Мединский поручил Фонду кино и департаменту кинематографии ведомства подготовить план выхода крупнейших премьер в кинотеатрах на 2020 год. Так, в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне в дни майских праздников голливудские фильмы уберут из проката на две недели.

«Потому что такой праздник бывает один раз в жизни. Так что Голливуд пусть даже не заявляется на майские каникулы. Никаких «Мстителей». Мстить мы будем только фашистам. Это я вам обещаю», — заявил Мединский «Ведомостям».

В праздники зрителям покажут такие отечественные картины, как «Стрельцов», «Подольские курсанты» и два российских мультфильма.

Напомним, что новым министром культуры РФ стала Ольга Любимова из семьи потомственных русских интеллигентов: по одной линии она внучка известного переводчика Николая Любимова и дочка ректора Высшего театрального училища им. Щепкина Бориса Любимова. А прадед по линии матери — великий русский актер Художественного театра Василий Иванович Качалов, который начинал свой творческий путь именно в Казани.