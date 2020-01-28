«БАРС Груп» выступила разработчиком централизованной бухгалтерии Татарстана

Фото: Минцифры Татарстана

Компания сообщила о разработке платформы централизованной бухгалтерии и завершении ее внедрения через партнерскую сеть в Татарстане накануне — в рамках выставки, предварявшей итоговую коллегию Минцифры Татарстана.

«Проект в нашем регионе является уникальным, поскольку до этого момента нигде в субъектах РФ практика централизованного решения с учетом отраслевых специфик в ведомствах еще не применялась в единой цифровой платформе», — сообщил генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

Как пояснили в компании, система способна унифицировать принципы работы бухгалтерских служб и повысить скорость обработки данных, также она добавляет возможность применить к разным случаям единую методологию, установить единую правовую и методологическую основу и внедрить единые принципы, регламенты и нормативы работы. Вместе с тем в системе реализован единый стандарт расчета и начисления заработной платы, учитывающий при этом отраслевые специфики.

Помимо этого, платформа предполагает осуществление юридически значимого электронного документооборота, выгрузку информации в иные информационные ресурсы и возможность поэтапного наращивания функциональности с учетом специфики деятельности каждой отрасли.

В целом благодаря нововведению увеличивается прозрачность и эффективность планирования и управления государственными и муниципальными ресурсами Татарстана. Более того, переход на единую централизованную платформу позволяет оптимизировать общерегиональный бюджет в части снижения расходов на цифровизацию финансовой деятельности бюджетных учреждений региона.

«В дальнейшем проект будет развиваться в сторону интеграции с единой информационной системой в сфере закупок РФ для получения юридически значимых документов и их передачи от заказчиков и поставщиков. Это сильно сократит затраты — временные и финансовые — на обработку данных документов», — добавил заместитель генерального директора «БАРС Груп» Анатолий Младшев.

В данный момент централизованная бухгалтерия охватывает все государственные учреждения, которых насчитывается более 6,6 тысячи. В системе зарегистрировано почти 11 тысяч пользователей, в том числе 8,7 тыс. бухгалтеров.



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