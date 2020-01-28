В Татарстане объем средств на эскроу-счетах за месяц вырос на четверть

Объем средств на эскроу-счетах в Татарстане всего за месяц вырос на четверть. Общая сумма средств увеличилась на 23,5%, до 5,2 млрд рублей.

По данным пресс-службы отделения Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ России, количество счетов эскроу, открытых в Татарстане, в декабре увеличилось на 27%, до 1,7 тысячи. Сумма средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, выросла за месяц на 1 млрд рублей, передает РБК Татарстан.

На данным момент в Казани с применением эскроу-счетов возводятся более 30 домов. Остальные 76 объектов строят по старой схеме.

