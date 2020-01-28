В Казани пройдет выставка работ Сергея Шойгу

В Казани пройдет выставка работ министра обороны России Сергея Шойгу.



«На выставке планируется представить изделия из дерева, живопись и графику (как картины, так и альбомные зарисовки и карандашные наброски) министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу. Особое место занимает скульптура, выполненная из капа — любимого материала автора», — говорится в техническом задании тендера, размещенного музеем-заповедником «Казанский Кремль».

Работы будут выставлены в трех экспозиционных залах Музея Пушечного двора общей площадью 157,5 кв. м. Выставка пройдет в августе — сентябре 2020 года.

В целом на организацию около 40 различных выставок и мероприятий потратят 11,9 млн рублей.

Напомним, что последний раз Шойгу приезжал в Казань в январе прошлого года. Вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым он посетил Казанский авиационный завод. По словам Шойгу, работы по производству и модернизации самолета Ту-160М ведутся в соответствии с графиком.