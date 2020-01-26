МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18:00 26 января до 18:00 27 января.



По информации Гидрометцентра РТ, на территории Татарстана и в Казани ночью ожидается туман, утром и днем метель и сильный ветер порывами до 18 м/с.

В связи с погодными явлениями МЧС по РТ рекомендует быть внимательней на дорогах, иметь исправные средства навигации. При сильных порывах ветра на улице, по возможности, найти укрытие, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.