Житель Уфы в доказательство плохой уборки снега прокатился по дорогам на горнолыжной доске

Житель Уфы Эдуард Хасанов опубликовал в Инстаграме видео покатушек по дорогам города на горнолыдной доске. Он сделал это для привлечения внимания к плохой уборке дорог.

«Вчера после купания в проруби, поехали в город, и увидели множество аварий из за качества уборки снега. И по дороге от посёлка 8 марта до Сипайлово и далее проспект, не видели ни одной снегоуборочной техники, ну видимо суббота и они отдыхают, тогда и созрела эта акция [...] Ну тогда мы одели оборудование, защиту для головы и тела, поставили машину безопасности сзади и осуществили показательный проезд», -подписал ролик автор (орфография и пунктуация сохранена — прим. ред).

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров в своем «Инстаграме» подколол мэра города Ульфата Мустафина из-за снега на дорогах.

