Глава Башкирии подшутил над мэром Уфы из-за снега на дорогах

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем «Инстаграме» подколол мэра города Ульфата Мустафина. Он опубликовал свое фото у окна, в котором виден заснеженный город.

«Первый рабочий день. Дел много, а первым почему-то вспоминаю Ульфата Мансуровича», — подписал фото Хабиров, намекая на неочищенные дороги.

Отметим, что, по данным Башгидромета, снегопад в республике продлится до 11 января 2020 года.

Ранее Радий Хабиров попросил водителей быть аккуратнее на дорогах из-за резко выпавшего снега.