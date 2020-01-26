Павел Порядин: «Шансы у «Нефтехимика» на плей-офф есть, мы поборемся»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин оценил шансы нижнекамского клуба на попадание в плей-офф КХЛ.

— «Нефтехимик» еще может зацепиться за плей-офф?

— Шансы есть — это самое главное. Просто нужно найти ту ниточку, за которую надо дернуть, чтобы вернуться на ту дорожку, благодаря которой выиграли 10 матчей подряд. Думаю, поборемся еще. А как дальше пойдет, покажет игра.

— Почему команде не удалось удержаться в зоне плей-офф после той победной серии?

— Тяжелый вопрос. Много факторов сказалось. Возможно, 10 побед подряд — психологически непростая цифра для команды, которая раньше столько не выигрывала. Хотя ты об этом не говоришь, но все равно это как-то давит. Вот упустили ту игру, благодаря которой побеждали.

Это плохо, так что надо ее опять находить. Раз возможно побеждать 10 матчей, то можно сделать это и 20 раз. Главное, играть в тот хоккей, который требуют тренеры. Хоккей, который приносит результат, — сказал Порядин.

После 50 проведенных матчей «Нефтехимик» набрал 50 очков и занимает 10-ю строчку в Восточной конференции КХЛ.