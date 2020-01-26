Житель Татарстана задержан в Самарской области с наркотиками

Фото: "Россия.Самара".

Жителя Татарстана задержали на трассе М-5 «Урал» с наркотиками. Мужчина привлек внимание неадекватным поведением и отказался пройти медосвидетельствование.

Полицейские решили досмотреть машину. На переднем пассажирском сиденье в портмоне они обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом. Позднее экспертиза установила, что это этанамин — наркотическое вещество массой 1,037 грамма, передает «Россия.Самара».

В отношении 33-летнего жителя РТ составлен административный протокол за отказ пройти медосвидетельствование. Также возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».