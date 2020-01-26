В Уфе начали восстанавливать дом, пострадавший после взрыва газа
Мэр Уфы Ульфат Мустафин встретился с жителями пострадавшего от взрыва дома на улице Пекинской, 16. Он заявил, что аварийный подъезд восстановят.
" Пока строители устранили опасность разрушения стены и кровли. После проведения конкурсных процедур аварийный подъезд мы восстановим заново [...] После восстановительных работ подъезда нам требуется полностью обновить кровлю дома», — сообщил Мустафин в соцсети.
Градоначальник пообещал лично контролировать ход работ. Тем временем, жители подъезда вывозят личные вещи. Жильцы размещены в Центр размещения пострадавших.
Напомним, что утром 15 января в Уфе произошел взрыв в жилой двухэтажке.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым