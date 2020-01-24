Портнягин покинул «Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» решил расстаться с нападающим Игорем Портнягиным. Соответствующая информация появилась накануне на сайте «Матч ТВ».
Контракт с форвардом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что Портнягин с пятью забитыми мячами является третьим бомбардиром команды в текущем сезоне ФНЛ. В сентябре он получил травму и с тех пор на поле не появлялся.
Портнягин известен своими выступлениями за казанский «Рубин» и московский «Локомотив».СпортФутбол Татарстан
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