Портнягин покинул «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» решил расстаться с нападающим Игорем Портнягиным. Соответствующая информация появилась накануне на сайте «Матч ТВ».

Контракт с форвардом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Портнягин с пятью забитыми мячами является третьим бомбардиром команды в текущем сезоне ФНЛ. В сентябре он получил травму и с тех пор на поле не появлялся.

Портнягин известен своими выступлениями за казанский «Рубин» и московский «Локомотив».