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Портнягин покинул «Нижний Новгород»

10:25, 24.01.2020
Портнягин покинул «Нижний Новгород»
Фото: fcnn2018.ru

«Нижний Новгород» решил расстаться с нападающим Игорем Портнягиным. Соответствующая информация появилась накануне на сайте «Матч ТВ».

Контракт с форвардом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Портнягин с пятью забитыми мячами является третьим бомбардиром команды в текущем сезоне ФНЛ. В сентябре он получил травму и с тех пор на поле не появлялся.

Портнягин известен своими выступлениями за казанский «Рубин» и московский «Локомотив».

СпортФутбол Татарстан
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