Тимур Билялов: «Нам важнее искать свою игру, но победа над «Салаватом» это хорошо»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2б).

— Хорошо начали, была плотная игра, никто не хотел проигрывать. У обеих команд были моменты. Мы хорошо ответили на их шайбу своими двумя быстрыми голами. А буллиты — это лотерея, и нам сегодня повезло чуть больше. Особенно, когда Стас (Галиев) кинул ее (смеется).

— А как этот момент смотрелся со стороны? Естественно есть ошибка Метсолы, что не до конца сыграл, но все же.

— Он подумал, что шайба перелетела и начал радоваться. Такое случается, это жизнь, и все ошибаются. И не могу сказать, что он ошибся как-то, но так получилось. Нам просто повезло.

— Мы уже на «Матче звезд КХЛ» поняли, что вы лучший по отражению буллитов.

— Нет-нет, сейчас просто так получается, опять же. По-моему, мы ведь проигрывали в буллитной серии? Ну вот поэтому это лотерея. Пока выигрываем буллитные серии — это хорошо. Берем два очка, что радует.

— Принципиально было забрать эти два очка у «Салавата» или уже немного упал интерес к таким матчам?

— Конечно, то что взяли два очка у «Салавата» — это хорошо. Но нам сейчас важнее начинать искать свою игру. В последних матчах мы уже начинаем приходить в себя, играть в свою игру. Поэтому главное набирать очки и показывать хоккей, который показывали в первой части сезона, — передает слова Билялова корреспондент «Реального времени».