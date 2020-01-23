Галиев раскрыл секрет своего курьезного буллита в ворота Метсолы

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б), в котором забросил курьезный буллит.

— Как прокомментируете свой бросок в серии буллитов?

— Бросил с подкруткой обратной (смеется).

— Вообще, когда-нибудь видели такое?

— Что-то где-то видел подобное, в какой-то лиге было такое. Решил повторить.

— В игре удалось забить, непростой момент получился. Насколько важно, что в последних играх удается достаточно часто отличаться?

— Всегда приятно забивать, особенно дома — нечасто я дома забиваю, в основном на выезде. Важный гол — важен он и в плане большинства: мы наигрываем все эти комбинации, к плей-офф большинство надо еще улучшать. Данис (Зарипов) отдал Альберту (Яруллину), он бросил, довел до ворот, и она отскочила ко мне. Оставалось только поднять шайбу.

— В прошлой игре вы стали лучшим снайпером команды.

— Я не думаю об этом, мне надо играть еще лучше и лучше, приносить результат, если у меня есть такая возможность. Самое главное — командные очки, победы, налаживать игру, каждый компонент: и большинство, и меньшинство, забивать больше голов.

— Перед вашим буллитом была пауза, в итоге сказали ехать вам. Теперь вы — штатный буллитёр?

— Нет, не думаю, у нас есть на это люди получше. Просто решил взять на себя ответственность и чуть не подвел команду (смеется).

— Что чувствуете в такие моменты?

— Да ничего, все спокойно — знал, что буду делать и как бросать. Не совсем туда бросил, но так сложилось, — приводит слова Галиева пресс-служба клуба.