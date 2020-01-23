Галиев раскрыл секрет своего курьезного буллита в ворота Метсолы
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б), в котором забросил курьезный буллит.
— Как прокомментируете свой бросок в серии буллитов?
— Бросил с подкруткой обратной (смеется).
— Вообще, когда-нибудь видели такое?
— Что-то где-то видел подобное, в какой-то лиге было такое. Решил повторить.
— В игре удалось забить, непростой момент получился. Насколько важно, что в последних играх удается достаточно часто отличаться?
— Всегда приятно забивать, особенно дома — нечасто я дома забиваю, в основном на выезде. Важный гол — важен он и в плане большинства: мы наигрываем все эти комбинации, к плей-офф большинство надо еще улучшать. Данис (Зарипов) отдал Альберту (Яруллину), он бросил, довел до ворот, и она отскочила ко мне. Оставалось только поднять шайбу.
— В прошлой игре вы стали лучшим снайпером команды.
— Я не думаю об этом, мне надо играть еще лучше и лучше, приносить результат, если у меня есть такая возможность. Самое главное — командные очки, победы, налаживать игру, каждый компонент: и большинство, и меньшинство, забивать больше голов.
— Перед вашим буллитом была пауза, в итоге сказали ехать вам. Теперь вы — штатный буллитёр?
— Нет, не думаю, у нас есть на это люди получше. Просто решил взять на себя ответственность и чуть не подвел команду (смеется).
— Что чувствуете в такие моменты?
— Да ничего, все спокойно — знал, что буду делать и как бросать. Не совсем туда бросил, но так сложилось, — приводит слова Галиева пресс-служба клуба.
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Никогда не радуйтесь раньше времени pic.twitter.com/SsMA5r3KoP— ХК Ак Барс (@hcakbars) January 23, 2020
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