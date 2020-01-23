Альберт Яруллин: «Снова забил «Салавату»? Просто совпадение»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился впечатлениями от победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2б).

— С Уфой всегда такие матчи, интересные, упорные. В целом, сегодня команда была единой, это очень помогает побеждать.

— Когда Галиев бросал буллит вы тоже подумали, что уже все, проиграли?

— Нет-нет, мы видели, смотрели, как шайба залетела. Такие курьезные моменты бывают. Но если так случилось, то значит так оно и должно было быть.

— Что за особое празднование было сегодня от вас?

— Я всегда так отмечал голы, вы просто не замечаете меня (смеется).

— Альберт, ну вы опять «Салавату» забили.

— Просто совпадение. Пошел на ворота, Кирилл (Петров. — прим. ред.) сделал передачу, мне оставалось только приехать туда. Он все сделал, остальное стечение обстоятельств.

— Вы можете припомнить какой-то гол подобный буллиту Галиева?

— В игре нет, а в «Инстаграме» где-то видел вроде бы в футболе. А в хоккее такого не помню. Тут еще так получилось, что Метсола начал радоваться и мне кажется еще больше добавил интереса к голу. Теперь точно весь интернет обойдет, хайпанем (смеется).

— В пяти матчах между клубами у тебя девять очков. Ты получается спец по Уфе?

— Нет, условно в следующих 20 матчах вообще могу очков не набрать. Все может быть, тут пока идет, как идет.

— Теперь вы с Азеведо лучшие бомбардиры команды.

— Азеведо забил больше, значит он лучший.

— Тем не менее с чем связываете такой прогресс в игре?

— В целом, это просто стечение обстоятельств. Я не раздаю передачи на пустые ворота, а набрасываю, не сильно даже, а так — и все.

— Ваше празднование гола было похоже на Хабиба.

— Нет. Я в первом матче так сделал на эмоциях, потом Сошников так повторил и тут пошло, как вызов. И вот сейчас тоже так получилось, — приводит слова Яруллина корреспондент «Реального времени».