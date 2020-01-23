Дмитрий Квартальнов: «Галиев сам вызвался исполнить буллит»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу по буллитам над «Салаватом Юлаевым» (3:2б).

— Хорошая, интересная игра. Она держала до буллитов. Надо играть до конца, даже в каких-то безысходных моментах, быть честным с собой, с командой, болельщиками. И никогда не знаешь, когда ты получишь в обратном направлении. Вроде казалось уже гол последний, но все перевернулось. Мелочь, конечно, но она, поверьте, очень значимая.

— Вы за свою тренерскую и игровую карьеры видели нечто подобное голу Галиева?

— Много было моментов. Мы видели и, думаю, еще увидим.

— Перед броском Галиева произошла заминка. Вы не знали кому поручить?

— Нет, Галиев сам вызвался и выставил себя сам. В прошлый раз такая же непростая ситуация была с Лямкиным. Он забил и команда в этом плане сработала хорошо, — передает слова Квартальнова корреспондент «Реального времени».