Новости спорта

21:33 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Динамо-Казань» разгромило итальянскую «Монцу» в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ

20:59, 23.01.2020
«Динамо-Казань» разгромило итальянскую «Монцу» в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ
Фото: dinamo-kazan.com

Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» дома обыграл итальянскую «Монцу» в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ.

Прошлогодние победители турнира чудом смогли зацепиться в концовке первой партии, навязав борьбу казанским волейболисткам. Но хозяева собрались и вначале довели до победы первую партию, а потом и вовсе разгромили соперника в двух оставшихся сетах.

Ответный поединок между этими командами состоится 5 февраля в Италии.

«Динамо-Казань» (Россия) — «Монца» (Италия) — 3:0 (25:23; 25:13; 25:19).

СпортВолейбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров