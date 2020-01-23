«Динамо-Казань» разгромило итальянскую «Монцу» в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ

Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» дома обыграл итальянскую «Монцу» в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ.

Прошлогодние победители турнира чудом смогли зацепиться в концовке первой партии, навязав борьбу казанским волейболисткам. Но хозяева собрались и вначале довели до победы первую партию, а потом и вовсе разгромили соперника в двух оставшихся сетах.

Ответный поединок между этими командами состоится 5 февраля в Италии.

«Динамо-Казань» (Россия) — «Монца» (Италия) — 3:0 (25:23; 25:13; 25:19).