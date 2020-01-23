АСВ определило компанию, которая проведет в Казани международную конференцию страховщиков депозитов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подвело итоги тендера на организацию международной конференции в Казани. Мероприятием займется ООО «Русская Конгрессная Компания» за 11,5 млн рублей.

Заявки на участие принимались с 25 декабря по 13 января, сообщается на сайте госзакупок РФ. Итоги были подведены 22 января.

Из техзадания следует, что компания должна провести в Казани годовое собрание Евразийского регионального комитета Международной ассоциации страховщиков депозитов и международную конференцию для них же. Мероприятия назначены на период с 27 по 29 мая этого года.

Общее количество участников составит не более 120 человек. Площадка проведения должна располагаться не дальше 1,5 км от площади Тукая и не дальше 1 км от ближайшей станции метро.