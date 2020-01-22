В Казани длина самой крупной пробки составила 2,7 км

В среду самой длинной пробкой Казани стал затор на Сибирском тракте и улице Ершова. Он растянулся на 2,7 км.

Пик пробки пришелся на 8:17, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». К этому моменту проблемы с трафиком наблюдались на участке от улицы Академика Арбузова до улицы Искры. Всего же затор продержался 1 час 20 минут.

Вечером максимальная загруженность казанских дорог не превысила 7 баллов.

В число крупнейших пробок за сегодня также вошли заторы на улице Технической (2,3 км), улицах Рихарда Зорге и Гвардейской (2,1 км), улице Тэцевской (1,9 км), а также улицах Академика Сахарова и Аделя Кутуя (1,9 км).